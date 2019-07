Allerta Meteo : depressione in formazione, nubifragi e grandinate al nord-ovest

Le condizioni meteo stanno volgendo nuovamente al peggioramento in questo insolito mese di Luglio, rivoltato letteralmente come un calzino rispetto al suo esordio che sembrava voler proseguire il rovente andamento di Giugno. Una nuova perturbazione nord atlantica sta facendo il suo ingresso in questi minuti, attraverso la valle del Rodano verso il mar Ligure : proprio a ridosso della Liguria sta causando la formazione di una bassa pressione piuttosto incisiva pur trovandoci nel cuore dell’estate e sarà proprio questa depressione a innescare rovesci intensi e stazionari, oltre che grandinate e forti colpi di vento.

Già in questi minuti stiamo osservando piogge e locali temporali tra Liguria e Piemonte, ma chiariamo immediatamente che il grosso del peggioramento giungerà tra la notte e domani mattina su quasi tutto il nord-ovest italiano (che sarà tra le aree più colpite da questa fase di maltempo).

Nel corso delle ore notturne si svilupperanno intensi sistemi temporaleschi sulla pianura Padana occidentale, i quali coinvolgeranno anche i settori montuosi e la Liguria : questi temporali saranno estesi e intensi, capaci di dispensare nubifragi persistenti e anche grandinate copiose. Molto probabilmente assisteremo anche ad una notevole tempesta di fulmini.

Tra Liguria centrale, Piemonte e Lombardia potranno precipitare tra i 50 e i 100 mm di pioggia, capaci di causare allagamenti e anche locali alluvioni lampo soprattutto se consideriamo l’attuale siccità che sta colpendo il nord-ovest ed in particolare il Piemonte (dove numerosi fiumi sono in secca).

A tal proposito la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo, che vi invitiamo a leggere.

Il maltempo proseguirà sino alle prime ore di domani pomeriggio al nord-ovest, dopodichè si concentrerà principalmente sul centro-sud. Fenomeni decisamente più deboli e isolati sul nord-est per tutta la durata del peggioramento.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK