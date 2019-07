Forte terremoto in Australia : trema la costa occidentale

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 luglio 2019, esattamente alle 07.39 italiane (corrispondenti alle 14.39 all’epicentro) nell’oceano Indiano orientale a largo dell’Australia.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.6 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a 10 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato esattamente nell’oceano Indiano orientale a circa 150 km a largo dell’Australia occidentale. Le città più vicine sono Lagrange, Broome e Pardoo, tra i 150 e i 250 km di distanza, dove la scossa è stata nettamente avvertita per molti secondi.

Sisma avvertito su buona parte dell’Australia nord-occidentale, in un raggio di oltre 500 km, ma non vengono segnalati danni, feriti o vittime. L’elevata distanza dell’epicentro dalle coste ha nettamente influito sull’intensità del sisma che, logicamente, non ha creato particolari grattacapi sulla terraferma.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK