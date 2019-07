Alluvione lampo su Avola : auto trascinate via [VIDEO]

Vi abbiamo informato oggi pomeriggio dell’improvviso nubifragio abbattutosi sul litorale siracusano, nella zona di Avola, capace di mandare in tilt l’intero centro abitato. Il temporale ha scaricato ingenti quantità di pioggia (oltre 50 mm) in un breve lasso di tempo, tanto quanto basta per scatenare un vero e proprio alluvione lampo.

Diverse zone della città sono state allagate e le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango. Alcune automobili sono state trascinate via dall’acqua senza che ci fosse nessuno a bordo. Situazione grave nel quartiere del borgo marinaro, dove un’automobile è stata trascinata in mare, dopo aver scavalcato la banchina. Per fortuna l’auto era vuota.

Una forte mareggiata ha investito contrada Mare Vecchio dove l’acqua ha invaso la carreggiata e ha trascinato via alcune auto in sosta, senza passeggeri a bordo. Non ci sono feriti o vittime a seguito del nubifragio.

“La Protezione Civile locale – fa sapere il sindaco di Avola, Luca Cannata – è allertata e stiamo operando con mezzi e uomini sul territorio.”

È stata diramata l’allerta gialla per le prossime 24-30 ore mentre al lavoro, nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, ci sono sia gli uomini delle forze dell’ordine che della stessa Protezione civile.

Articolo di Raffaele Laricchia

