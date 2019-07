Farmaco per l’ipertensione: ritirati lotti dal mercato causa impurezza

Un farmaco per l’ipertensione è finito sotto esame da parte dell’Aifa (agenzia italiana del farmaco), che ha disposto il ritiro di alcuni lotti. Si tratta del medicinale IRBESARTAN MYLAN.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito di notifica di allerta proveniente dall’agenzia francese e successiva comunicazione della ditta Mylan concernente risultati fuori specifica per impurezza durante il processo di produzione della materia prima.

Di seguito, riportiamo i lotti del farmaco IRBESARTAN MYLAN ritirati dalle farmacie:

· lotti n. 8077162 scad. 12-2019 e n. 8073957 scad. 12-2019 della specialità medicinale IRBESARTAN MY*28CPR 150MG – AIC n. 041458175

· lotto n. 8072639 scad. 12-2019 della specialità medicinale IRBESARTAN MY*28CPR 300MG – AIC 041458314.

L’azienda produttrice del farmaco per l’ipertensione Mylan ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas è invitato a verificare.

Naturalmente, chiunque fosse in possesso di confezioni afferenti ai lotti indicati, dovrà evitare l’assunzione del farmaco ed è invitato a riconsegnarlo in farmacia.

Articolo di Francesco Ladisa

