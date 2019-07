Alluvione in Turchia: strade a fiumi nel distretto di Akçakoca

Violenti temporali hanno colpito nelle ultime ore la Turchia e in particolare la provincia di Düzce, sul Mar Nero.

A causa della pioggia caduta abbondante, alcuni torrenti sono esondati e hanno provocato pesanti inondazioni. Fra le zone più colpite i distretti di Cumayeri e di Akçakoca: in quest’ultimo centro abitato le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena, travolgendo numerose automobili. In diversi punti il mare e la città si sono praticamente uniti.

Alcune persone sono state salvate dall’alluvione per mezzo di elicotteri. Molte le abitazioni allagate. Fortunatamente non si segnalano vittime ma almeno 13 persone sono state trasportate in ospedale. Dalle prime stime i danni economici sono ingenti.

Articolo di Francesco Ladisa

