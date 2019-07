Meteo : stabile e caldo in aumento, occhio ai temporali pomeridiani

Dopo il break fresco e temporalesco dei giorni scorsi, la situazione sta gradualmente tornando alla normalità grazie all’aumento della pressione e della stabilità su tutto il Mediterraneo. Insistono ancora annuvolamenti al nord, talvolta anche carichi di pioggia, ma caldo e bel tempo sono destinati a riconquistare tutto il settentrione in vista del week-end.

L’anticiclone africano, infatti, tenderà nuovamente ad espandersi verso lo stivale permettendo un sensibile aumento delle temperature e condizioni meteorologiche pienamente estive da nord a sud (ve ne abbiamo parlato qui).

Ancora qualche nota d’instabilità tra oggi e domani non mancherà sui settori più interni, colline e rilievi della nostra penisola, per cui prestate attenzione in caso di scampagnate in campagna o in montagna! In particolare per quanto riguarda la giornata di oggi, 18 luglio 2019, avremo locali acquazzoni e temporali lungo l’arco alpino e prealpino e su molte aree dell’Appennino dalla Liguria sino alla Calabria. Qualche isolato fenomeno anche sulla Sicilia orientale.

Andrà decisamente meglio su coste e pianure dove avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Articolo di Raffaele Laricchia

