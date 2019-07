Sicilia : serie di scosse di terremoto avvertite tra Menfi e Sciacca

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata e avvertita oggi, 18 luglio 2019, sulla Sicilia sud-occidentale e precisamente nell’agrigentino. Proprio in quest’area si stanno verificando una serie di scosse negli ultimi giorni, tutte di lievi entità ma comunque ben percepiti dalla popolazione locale.

La scossa avvenuta oggi, precisamente alle 20.57, ha avuto una magnitudo di 2.4 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a 9 km di profondità. Epicentro localizzato precisamente un paio di chilometri a est di Menfi, località situata sulla costa agrigentina. Il sisma è stato percepito debolmente tra Menfi, Sciacca, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice. Gli abitanti del luogo segnalano lievi tremori e boati durati pochissimi attimi. Alle 21.43 è stata registrata un’altra lieve scossa di magnitudo 2.2.

La stessa situazione è avvenuta nei giorni scorsi quando furono registrate altre scosse di terremoto. In particolare ci riferiamo agli episodi del 15 e 16 luglio con magnitudo compresa tra 2.0 e 2.5 sulla scala richter. Ecco i riepilogo delle scosse avvenute sino ad ora :

15 luglio :

– ore 11.49 scossa M2.0 (epicentro Menfi)

– ore 23.21 scossa M2.5 (epicentro Menfi)

16 luglio :

– ore 10.30 scossa M2.5 (epicentro Sciacca)

18 luglio :

– ore 20.57 scossa M2.4 (epicentro Menfi)

– ore 21.43 scossa M2.2 (epicentro Menfi)

L’epicentro di questa serie di scosse è situato in un’area a moderato rischio sismico. Pochi chilometri più a nord si sono verificate, in passato, scosse di forte entità. Tra tutte spicca il sisma del 1968, conosciuto come il terremoto del Belice che raggiunse la magnitudo 6.4 sulla scala richter.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK