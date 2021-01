Meteo Pasqua 2016: previsioni e tendenza meteo per le festività pasquali

Meteo Pasqua 2016

Meteo Pasqua 2016 / Siamo ormai vicini alle festività pasquali, “meta” tanto attesa per molti italiani che attendono questo periodo per svagarsi un pò dalle routine quotidiane con gite e grigliate all’aria aperta o mini-vacanze. Di conseguenza durante tali festività le previsioni meteorologiche assumono grande importanza e interesse per molti Italiani. In questa pagina andremo a cercare di individuare una linea di tendenza per il periodo delle festifità pasquali. Festività che quest’anno cadono nel mese di Marzo e per l’esattezza nella giornata di Domenica 27 Marzo 2016.

Previsioni meteo Pasqua 2016: Possiamo finalmente effettuare una previsione meteorologica affidabile per il giorno di Pasqua 2016. In particolar modo sono diversi giorni che i principali modelli matematici mostrano l’arrivo di un peggioramento di origine atlantico sulle regioni del Nord. Nello specifico a partire dalla tarda mattinata si avranno le prime piogge sulla Liguria e su tutte le Alpi di Nord Ovest. Nel corso del pomeriggio le piogge si espanderanno anche a Piemonte e Lombardia. Nel corso della sera /notte le precipitazioni interesseranno tutto il Nord Iltalia, la Toscana, l’Umbria e le Marche. Migliora in Piemonte.

Di conseguenza deboli e moderate piogge andranno ad interessare in particolar modo le regioni del Nord Italia. Condizioni di tempo stabile al Centro. Prevalentemente soleggiato e accompagnato da temperature piacevoli al Sud. Infine ricordiamo che le mappe meteo e le previsioni del tempo vengono aggiornate ogni giorno nella pagina Meteo Italia Oggi e Domani.