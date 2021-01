Meteo Pasquetta 2016: previsioni, ecco dove pioverà

Meteo Pasquetta 2016

Meteo Pasquetta 2016 – Siamo ormai nel cuore delle festività pasquali, “meta” tanto attesa per molti italiani che attendono questo periodo per svagarsi un pò dalle routine quotidiane e spesso lo fanno (o quanto meno vorrebbero) con gite all’aria aperta e mini-vacanze. Per tanto le previsioni meteo assumono grande considerazione e interesse in quanto permettono una migliore organizzazione di tali attività.

In questa pagina, andremo ad elaborare una previsione meteorologica accurata per la Pasquetta 2016, ovvero per la giornata di Lunedì 28 Marzo 2016 riguardante tutto il territorio italiano. Attualmente i principali modelli meteorologici concordano nel vedere il transito di una moderata perturbazione sui territori del Centro Nord. In particolar modo potrà piovere moderatamente su Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

Nello specifico nel corso della mattinata piogge principalmente deboli e moderate interesseranno Liguria, bassa L0mbardia, Friuli, Toscana, Lazio e zone interne dell’Appennino Abruzzese e Marchigiano. Nel Corso del pomeriggio migliora su Toscana e Lombardia, insistono debolissime pioggge in Liguria, mentre peggiora su Campania, Lazio, Umbria, Marche, Veneto e Friuli, ancora piogge su tutto l’Appennino Centrale. Possibili temporali fra Veneto e Friuli. In serata migliora ovunque tranne che in Liguria e Calabria dove saranno possibili ancora deboli piogge. Nuvoloso o coperto su gran parte del Centro Nord, più stabile e localmente soleggiato al Sud, in particolar modo durante il corso della mattinata. Le mappe meteo e le previsioni del tempo vengono aggiornate ogni giorno nella pagina Meteo Italia Oggi e Domani

