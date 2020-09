Previsioni meteo Settembre: tendenza del primo mese autunnale

Meteo Settembre 2020- Settembre rappresenta l’ultimo mese dell’Estate astronomica e il primo mese dell’Autunno meteorologico. Durante questo periodo l’eliofania (la durata media del soleggiamento) diminuisce in tutto l’emisfero Nord e si hanno i primi corposi passaggi perturbati che decretano la fine della stagione calda, tuttavia essendo un mese di transizione spesso in questo periodo si ha un andamento meteorologico altalenante che può vedere l’alternanza di passaggi perturbati agli ultimi periodi caldi.

Analisi previsionale di settembre

L’autunno meteorologico è cominciato con la fine del gran caldo africano, quello caratterizzato da temperature vicine ai 40°C e l’afa opprimente su coste e pianure. L’anticiclone africano ha abbandonato il Mediterraneo e ha lasciato spazio alle prime importanti correnti atlantiche della stagione.

Nel prosieguo del mese l’anticiclone africano potrebbe limitarsi solo a timidissime comparse nel Mediterraneo, incapaci di riportare il caldo intenso sulle nostre regioni. Dunque possiamo ormai dichiarare concluse le forti ondate di caldo in questi ultimi scampoli d’estate astronomica.

Al tempo stesso è comunque molto probabile la prevalenza degli anticicloni, soprattutto sulle regioni meridionali, in grado di regalarci tempo stabile ma con caldo assolutamente gradevole e nella norma. Non mancheranno rapidi passaggi perturbati specie al nord e sulle regioni tirreniche.

Meteo Settembre 2020, conclusioni: Ci aspettiamo un mese spesso stabile al sud e parte del centro, con temperature spesso comprese tra i 25 e i 30°C, soprattutto tra prima e seconda decade del mese. Al nord si alterneranno giornate stabili e giornate con forte maltempo di stampo atlantico, con temporali talvolta molto intensi. Le precipitazioni potranno interessare con più probabilità le regioni del nord-ovest e del Tirreno centro-settentrionale (Sardegna, Toscana, Liguria).

Le temperature sono attese generalmente nelle medie del periodo, a tratti sotto media al nord.

Le notti diverranno fisiologicamente sempre più fresche di giorno in giorno grazie al graduale aumento dei minuti di buio.