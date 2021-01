test homepage

[column-sneeit-shortcode-enable-nested-0 class=”” width=”100″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ disable_responsive=”” sticky_inside=””]

[/column-sneeit-shortcode-enable-nested-0]

[column-sneeit-shortcode-enable-nested-0 class=”” width=”45″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ disable_responsive=”” sticky_inside=””]

Domani (Sabato) attendiamo precipitazioni sparse su Marche, Gargano e sulle coste del Tirreno con temperature in calo al Nord Italia. Domenica 13 tempo stabile e soleggiato con precipitazioni esclusivamente al Nord Ovest su Piemonte e Liguria dal pomeriggio; temperature in leggero calo, pochi gradi sopra lo zero le minime al Nord Italia. Da Lunedì 14 peggioramento al Centro Sud con piogge e temporali diffusi, temperature in calo al Centro Nord.

Tendenza generale a lungo termine: attesa variabilità tra influssi perturbati e brevi tregue a causa della persistenza dell’alta pressione in Oceano Atlantico che permette l’arrivo di cicloni dal Nord Europa. TENDENZA PER DICEMBRE